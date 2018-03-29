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Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Erzurum’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilere yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda FETÖ/PDY kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzurum’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilere yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda FETÖ/PDY kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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