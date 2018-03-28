Erzurum’da FETÖ’nün askeri okula yerleştirdiği 13 öğrenciye gözaltı kararı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında 2011 yılında FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirilen 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011- 2013 yılları arasında Erzurum ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
Erzurum Merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Ekiplerinin öğrenci evlerine düzenlediği operasyonlarda 8 öğrenci gözaltına alındı. Adreslerinde tespit edilemeyen 5 öğrenci hakkında ise yurt dışı yasağı konularak haklarına yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alının şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'
SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın