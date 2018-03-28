Erzurum’da FETÖ’nün askeri okula yerleştirdiği 13 öğrenciye gözaltı kararı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında 2011 yılında FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirilen 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011- 2013 yılları arasında Erzurum ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Erzurum Merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Ekiplerinin öğrenci evlerine düzenlediği operasyonlarda 8 öğrenci gözaltına alındı. Adreslerinde tespit edilemeyen 5 öğrenci hakkında ise yurt dışı yasağı konularak haklarına yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alının şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.