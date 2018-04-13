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Erzurum'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

ERZURUM'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Erzurum'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, geçen 11 Nisan günü şafak baskını ile insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen 12 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, insan kaçakçıları ve kaçaklar yataklarında yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardınan bugün adliyeye çıkarıldı.
Şüphelilerden M.M., R.K., S.J.H. ve A.H. tutuklanırken, M.R.N., M.Y.Z., F.A., A.A. ve A.M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

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Erzurum'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklamaErzurum'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklamaErzurum'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklamaErzurum'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

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