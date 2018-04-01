Erzurum’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aşkale’den Erzurum istikametine seyreden İran uyruklu İbraham Serraf idaresindeki otomobil, Aşkale ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki ABS Alcı fabrikası mevkiinde karşı yönden gelen Burak Gürponar yönetimindeki 10 RN 577 plakalı otomobille bölünmüş yola girişte kafa kafaya çarpıştı. Kazada İranlı sürücü İbraham Serraf, Ayhan Serrah, Huseyin Serrah, Perisah Serrah ile diğer otomobilin sürücüsü Burak Gürpınar ve Melahat Gürpınar yaralandı. Yaralılar Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Melahat Gürpınar’ın bilincinin kapalı olduğu ve Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.
Son iki ay içerisinde çok sayıda trafik kazasının yaşandığı bölgede yeterli tedbirin alınmaması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.
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