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Erzurum'da İran plakalı yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da İran plakalı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 06.00 sıralarında Erzurum merkez Aziziye ilçesinin Ilıca mevkiinde meydana geldi. İstanbul'a gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen İran plakalı otobüs, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 20 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi. Kazada kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında yaplıdı. Yaralılar amsbulunslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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