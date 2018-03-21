Erzurum’da işyerine silahlı baskın

Erzurum’da üyelik aidatını ödemediği için kendisine tebligat bildirimi yapıldığı öne sürülen şahıs, dernek başkanının işyerine silahlı baskında bulundu.
Olay bugün sabah saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kızılay İş Merkezi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odasınca üyelik aidatını ödemediği belirtilen şüpheli şahsa tebligat yapıldı. Tebligata öfkelenen şüpheli şahıs, tabancayla Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı H.K’nın işyerine geldi. Bir süre H.K., ile tartışan şahıs daha sonra belindeki tabancayı çıkararak teşhirde bulundu.
H.K.’nın müdahalesi üzerine şüpheli şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından H.K., polis merkezine giderek işyerine yönelik silahlı baskında bulunulduğu yönünde şikayette bulundu.
Polis, silah teşhirinde bulunan şüpheli şahsın yakalanması için tahkikat başlattı.
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum