Erzurum’da işyerine silahlı baskın

Erzurum’da üyelik aidatını ödemediği için kendisine tebligat bildirimi yapıldığı öne sürülen şahıs, dernek başkanının işyerine silahlı baskında bulundu.

Olay bugün sabah saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kızılay İş Merkezi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odasınca üyelik aidatını ödemediği belirtilen şüpheli şahsa tebligat yapıldı. Tebligata öfkelenen şüpheli şahıs, tabancayla Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı H.K’nın işyerine geldi. Bir süre H.K., ile tartışan şahıs daha sonra belindeki tabancayı çıkararak teşhirde bulundu.

H.K.’nın müdahalesi üzerine şüpheli şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından H.K., polis merkezine giderek işyerine yönelik silahlı baskında bulunulduğu yönünde şikayette bulundu.

Polis, silah teşhirinde bulunan şüpheli şahsın yakalanması için tahkikat başlattı.