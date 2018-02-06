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Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 20:28 | Son Güncelleme

Türkiye’ye kaçak yollardan giren 8 kişi Erzurum’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye’ye kaçak yollardan giren 8 kişi Erzurum’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananlardan 2’sinin arabanın bagajından çıkması ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan 38 MB 458 plakalı araçta yapılan aramada İran ve Afganistanlı oldukları anlaşılan Mohammad Gharcheı, Ghasem Agharezaei, Mohammadsadegh Jamshıdı, Ahmadullah Kohbandı, Mohammadullah Hussaını, Kudretullah Muradi ve aracın bagajında saklanan Seyfullah Muradi ve Mohammad Muradi yakalanarak gözaltına alındı.
KOM ekiplerince araçta yapılan detaylı aramada ise Timo-DOL-200 yazan 9 bin 400 adet tablet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler ise Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mohammad Gharcheı, Ghasem Agharezaei, Mohammadsadegh JamshıdI ve Ahmad Afra Nesfı, TCK 79-80 ve 5607 SKM suçlarından ifadelere alınarak Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden 4’ü ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Şüphelilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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