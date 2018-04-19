HABER

Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, kasasında bulunan kaçaklardan 1'i öldü, 30'u u yaralandı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, kasasında bulunan kaçaklardan 1'i öldü, 30'u u yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kaçakları taşıyan 04 AF 996 plakalı kamyonun kimliği öğrenilemeyen şoförü, Dellal Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için, ana yoldan taliye yola girmek istedi. Bu sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kaçak, çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 1 kaçak öldü, 30 kaçak da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyorSon seçim anketleri erken seçim için ne diyor
Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.