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Erzurum'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Erzurum'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Erzurum'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin, Bingöl Karlıova nüfusuna kayıtlı; Binnaz Yasin (65), Serdar Yasin (43), Songül Coşkun (34) ve Umut Coşkun (5) ile Erzurum Yakutiye nüfusuna kayıtlı Sacit Çalık (59) olduğu öğrenildi.
Serdar Yasin'in 4 gün önce annesi Şefika Yasin'i (70) kaybettiği, bunun için 3 akrabası ile İstanbul'dan memleketi Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyüne geldiği ortaya çıktı. Taziye dönüşü İstanbul'a giderken kazada ölen Serdar Yasin, Binnaz Yasin, Songül Coşkun ve Umut Coşkun ile Sacit Çalık'ın cenazesi Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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