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Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı.

Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı. Kazadan sonra alev alan aracı, itfaiye ekipleri söndürdü.
Kaza, Köprüköy ilçesi Yağan Kıyıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisindeki 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazadan sonra alev alan araca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan 14 öğrenci ise ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu, hastaneye gelerek tedavisi süren yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralıErzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralıErzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralıErzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

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