Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı. Kazadan sonra alev alan aracı, itfaiye ekipleri söndürdü.
Kaza, Köprüköy ilçesi Yağan Kıyıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisindeki 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazadan sonra alev alan araca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan 14 öğrenci ise ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu, hastaneye gelerek tedavisi süren yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler
Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum