Erzurum'da PKK'lı 2 terörist öldürüldü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Karayazı ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada, 2 asker ise hafif yaralandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karayazı İlçesi Geventepe Mahallesi kırsalında 30 Temmuz'dan beri yürüttüğü operasyonlar kapsamında PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilirken, 2 asker de hafif yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde ise 1 susturuculu tabanca, 2 termal kamera, 2 piknik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 fünye ve 100 metre kablo, 2 şemsiye, 2 tabanca şarjörü, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
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