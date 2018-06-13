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Erzurum'da PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Erzurum'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda teröristlere ait sığınak ele geçirildi.

ERZURUM, (DHA)Erzurum'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda teröristlere ait sığınak ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Sözde Serhat eyaleti Karayazı-Eleşkirt grubu içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri sırada 2 Nisan 2018'de Karayazı İlçesi Geventepe köyü kırsalında yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde ölü olarak ele geçirilen, Adil kod T.Ş., Canfeda kod T.A., Çektar kod V.Ç., Agir kod H.U. isimli örgüt mensuplarından 2015-2018 yılları arasında kış üstlenmesini geçirmek amacıyla kullandıkları sığınağın Karayazı İlçesi Karabey Köyü kırsal alanını kuzey doğusunda Sukonak köyünün kuzeyinde bulunan Arap Yaylası mevkii olarak bilenen bölge kırsalında bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan arama/tarama faaliyetleri neticesinde; bahse konu bölge kırsalında örgüt mensuplarının kış üstlenmesinde kullandıkları sığınak ortaya çıkartıldı. Sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme, 1 adet akü, 100 metre kablo, 2 adet çadır, 2 adet piknik tüpü, 1 adet set üstü ocak, 15 litre motor yağı, 1 adet ısıtma paneli, 7 adet murç, 10 adet panço, 6 adet leşker tabir edilen giysi, 4 adet mekap ayakkabı ele geçirilirken ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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