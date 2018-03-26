Erzurum’da sahte evrak düzenleyen insan taciri 2 kişi yakalandı

Erzurum’da İl Göç İdaresi İdari Gözetim Kararı Sonlandırma Tebliğ Formlarını sahte olarak düzenleyip, büyük meblağlar karşılığında sattıkları tespit edilen Pakistan uyruklu A.A. ile Afganistan uyrukla A.J.N isimli şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sahte evrak düzenleyen insan taciri 2 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Son zamanlarda sayıları aşırı derecede artan ve ülkemize kaçak yollarla giren göçmen şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda; Afganistan/Pakistan vb. ülkelerden kaçak yollarla ülkemize giren göçmen şahıslara, bulundukları illerde yasal olarak ikamet etme imkânı taşıyan, İl Göç İdaresi İdari Gözetim Kararı Sonlandırma Tebliğ Formlarını sahte olarak düzenleyip, büyük meblağlar karşılığında sattıkları tespit edilen Pakistan uyruklu A.A. isimli şahıs ile Afganistan uyrukla A.J.N isimli şahıslar, yapılan operasyonlarla çok sayıda sahte belgelerle birlikte yakalandı. Şahıslar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.” denildi.