Erzurum'da sandık başında kan davası çatışması: 2 ölü, 3 yaralı (2)

AKDAĞ: HADİSENİN SEÇİMLE ALAKASI YOK
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki silahlı çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Akdağ, "Hepimizi çok üzen bir hadise. Bunun seçimle uzaktan, yakından alakası yok" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklaması üzerinden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Silahlı çatışmanın seçimle ilgili olmadığını belirten Akdağ, iki aile arasındaki kan davası nedeniyle çıktığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini kaydeden Akdağ, şöyle konuştu:
"Hepimizi çok üzen bir hadise. Bugün saat 15.00 sıralarında, Karaçoban'ın Kopal Mahallesi'ndeki ilköğretim okulundaki oy kullanma alanında silahlı saldırı gerçekleşiyor. Olayın başlangıç sebebi, 5 yıl öncesinde iki aileden 2 kişinin öldürülmesi ile başlayan kan davası. Oy kullanma sonrasında iki ailenin mensuplarından karşı karşıya gelenler oluyor ve bir silahlı çatışma çıkıyor. Bunun neticesinde hayatını kaybedenler var. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İşin bir başka üzücü tarafı ise sosyal medyada ya da bazı basın yayın organlarında birtakım kasıtlı haberler yayımlanmış olmasıdır. Bunun seçimle uzaktan, yakından alakası yok. Gücümüz yettiği kadar ailelerin bu meseleyi devam ettirmemesine gayret edeceğiz."
YARALILARIN DURUMU KRİTİK
Öte yandan yaralılardan 2'si, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 1'i de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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