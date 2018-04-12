Erzurum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Erzurum’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Köşk Mahallesinde meydana gelen olayda S.Y. ile taksici K.Ü. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.Y. pompalı tüfeğiyle K.Ü’yü bacağından yaraladı.

K. Ü., Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken şüpheli S. Y., suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.