Erzurum’da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Erzurum’da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgularına başlandı.

Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.