Erzurum’da suç örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı

Erzurum’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulandı.
Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Şüphelilerden 6 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
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