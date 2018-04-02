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Erzurum’da suç örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Erzurum’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Erzurum’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulandı.
Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Şüphelilerden 6 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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