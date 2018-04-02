Erzurum’da suç örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı

Erzurum’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulandı.

Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Şüphelilerden 6 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.