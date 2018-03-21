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Erzurum’da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 07:33 | Son Güncelleme

Erzurum’da duvar üzerine bırakılan şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı duvarında fark edilen öğrenci çantası paniğe neden oldu.

Erzurum’da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Erzurum’da duvar üzerine bırakılan şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı duvarında fark edilen öğrenci çantası paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Uzman bomba ekibi incelemesini yaptıktan sonra fünye ile çantayı patlatarak imha etti. Çanta boş çıktı.

Erzurum’da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Erzurum’da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

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