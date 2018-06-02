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Erzurum'da terör operasyonu: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, HDP'nin milletvekili adaylarının tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, HDP'nin milletvekili adaylarının tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.
Karayazı'da geçen 28 Mayıs'ta HDP Erzurum milletvekili adaylarının katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım etkinliği sırasında, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, ölen teröristler için 'sözde' saygı duruşunda bulunup, slogan atan kişiler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında DBP Erzurum İl Başkanı ile HDP ve DBP üyelerinin bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 2 şarjör ile 175 dolu fişek, dijital malzeme, örgütsel içerikli doküman ve materyaller ele geçirildi.

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