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Erzurum’da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Erzurum-Kars Karayolu Köprüköy ilçe girişinde meydana geldi.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Erzurum-Kars Karayolu Köprüköy ilçe girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atilla Toptaş idaresindeki 47 LF 098 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada, araçtaki Meliha Toptaş ve çocukları Elif Zümra ve Feyza Toptaş hayatını kaybetti. Sürücü Atilla Toptaş ise yaralandı.
Yaralı Atilla Toptaş ambulansla Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi ve 2 çocuğunun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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