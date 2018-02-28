HABER

Erzurum’da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:07 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.Kaza, saat 20.15 sıralarında Erzurum-Aşkale karayolu Büyükgeçit köyü mevkiinde meydana geldi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında Erzurum-Aşkale karayolu Büyükgeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydın idaresindeki 28 AH 195 plakalı otomobil ile kasasında hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü İbrahim Aydın ile Ayşe, Gülyeter ve Muhammet Aydın hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kevser Aydın ise ambulansla Erzurum Bölge Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.