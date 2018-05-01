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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu; çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

ERZURUM'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerden birinin, ortaokul ve lisenin bitişiğinde olması dikkat çekti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 150 polis, önceden belirlenen 9 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Operasyonda esrar, bonzai, metamfetamin ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi. Merkez Yakutiye ilçesinde baskın yapılan bir evin, ortaokul ve lisenin bitişiğinde olması dikkat çekti. Yaklaşık 20 dakika süren operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Operasyon, Emniyet Müdürlüğü'nün foto film şubesi tarafından drone ile de havadan saniye saniye görüntülendi.

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