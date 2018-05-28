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Erzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin dünkü silahlı kavgasında ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi.

Erzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin dünkü silahlı kavgasında ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. 2'si polis memuru toplam 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi, Endüstri Caddesi'nde meydana geldi. Gökşen ve Kaya aileleri arasında, 2011 yılında yapılan evliliğin 2 yıl önce boşanmayla sonuçlanması ile ilgili husumet oldu. Kaya ailesi fertlerinin, Gökşen ailesi tarafından işletilen kahveye, ellerinde av tüfeği, sopa ve bıçakla dün gelmesiyle kavga çıktı. Kavgaya her iki ailenin yakınlarının da dahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Kavgada bıçaklanıp, av tüfeğiyle vurulan Engin Kaya (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si polis memuru, 1'i olay yerinden geçen çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis müdahale etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve cop kullandı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Kaya (18), yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Silahlı kavgada ölü sayısı, 2'ye yükseldi.
Polis bugün mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili iki aileden 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Erzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldiErzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldiErzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldiErzurum'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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