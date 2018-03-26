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Erzurum’daki suç örgütü operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Erzurum’da çeşitli suçlara karışan bir suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla yakalanan 10 kişiden 2’si tutuklandı.Kentte çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç işlemek için örgüt kurup çek senet tahsilatı yapmak gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen bu kişiler, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Erzurum’da çeşitli suçlara karışan bir suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla yakalanan 10 kişiden 2’si tutuklandı.
Kentte çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç işlemek için örgüt kurup çek senet tahsilatı yapmak gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen bu kişiler, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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