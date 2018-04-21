HABER

Eş cinayeti sanığı Iraklı: Öldürsem Irak'ta yapardım, orada hükümet yok

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

ANKARA Yenimahalle'de kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut'u (36) üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Iraklı Muhammed İbrahim Mousa Abbo (39), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Yenimahalle'de kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut'u (36) üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Iraklı Muhammed İbrahim Mousa Abbo (39), ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Abbo, “Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına göre, olay tarihinden 8 ay önce Irak'tan gelerek Ankara'ya yerleşen, Muhammed İbrahim Mousa Abbo, 8 Ağustos 2017'de Yenimahalle Demetevler Mahallesi'ndeki evinde, eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Abbo, tartışmanın ardından evin yakınındaki bir akaryakıt istasyonundan bir şişe benzin alıp döndü. Abbo, çocuklarının da bulunduğu evde, eşinin üzerine benzini dökerek ateşe verdi. Çığlıklar üzerine eve giren komşuları yanan kadının üzerine battaniye sararak alevleri söndürdü. Kunt, çağırılan ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Krut, 14 gün sonra yaşamını yitirdi. İLK DURUŞMADA 'BEN ÖLDÜRMEDİM' DEDİ Yürütülen soruşturma sonunda Abbo hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanık Abbo katıldı. Abbo'nun Türkçe bilmediği için bir tercüman da salonda hazır bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen Abbo, "Ben eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Ben hayatımda bir tavuk bile incitmedim" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sözleşmeli fuhuş rezaleti!Sözleşmeli fuhuş rezaleti!
Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.