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Eş katiline ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eşi Cemile Şentürk’ü (29) tabancayla öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner’i de yaralayan Vural Şentürk (36), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Eş katiline ömür boyu hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eşi Cemile Şentürk’ü (29) tabancayla öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner’i de yaralayan Vural Şentürk (36), ömür boyu hapse mahkum edildi.
Geçen yıl 18 Şubat’ta eşi Cemile Şentürk’ü öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner’i de yaralayan Vural Şentürk’ün yargılandığı davanın karar duruşması, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, Cemile Şentürk’ün şikayetçi babası Tacettin Demir, kardeşi Yasemin Şahiner ile yakınları ve avukatları katıldı.
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Vural Şentürk, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine, "Benim Antalya’ya geliş sebebim eşimi öldürmek değil, onu Afyon’a götürmekti. Eşimin ailesi, benim ve eşimin üzerine oyunlar oynuyordu. Bunun için mücadele verdim. Eşimin ailesi çocuğumun çıplak fotoğraflarını çekiyordu. Çocuğuma bunu yapan, yarın neler yapmaz diye düşündüm. Bu nedenle burada olmaktan dolayı üzgünüm" diyerek, pişmanlık duyduğunu söyledi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Vural Şentürk’ü eşini kasten öldürmekten önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ardından iyi hal indiriminde bulunarak ömür boyu hapse mahkum etti. Vural Şentürk’e ayrıca, bacanağı Mustafa Şahiner’i öldürmeye teşebbüsten 10 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 1 ay, öldürdüğü eşi ve kız kardeşini tehdit etmekten 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.
Karardan sonra Cemile Şentürk’ün yakınları adaletin tecelli ettiğini belirterek, sevinç çığlığı attı.
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar’da oturan 1 çocuk annesi Cemile Şentürk, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini terk ederek Antalya’daki kız kardeşinin evine sığındı. Antalya’ya gelen Vural Şentürk, geçen yıl 18 Şubat’ta eşini tabancayla öldürdükten sonra bacanağı Mustafa Şahiner’i de yaraladı.

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