Esad rejimi Duma’ya kimyasal saldırı düzenledi: 75 ölü, 1000’den yaralı

Suriye’de Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıda 75 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilendi.

Esed rejimi, Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 75 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilendi.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Sivil Savunma ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle tahliyelerde zorluklar çektiğini bildirdi.