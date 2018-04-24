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Esad rejimi Yermük kampını bombaladı: 9 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Esad rejiminin, Şam’da Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük kampında düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Esad rejimi Şam’ın güneyinde bulunan ve tamamına yakının DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki Filistin mülteci kapına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Esad rejiminin, Şam’da Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük kampında düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Esad rejimi Şam’ın güneyinde bulunan ve tamamına yakının DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki Filistin mülteci kapına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Rejimin düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi de yaralandı.

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