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Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki barınma merkezini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

Esad rejimi Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki geçici barınma merkezini vurdu.Esad rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Doğu Guta’daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib’in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu.

Esad rejimi Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki geçici barınma merkezini vurdu.
Esad rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Doğu Guta’daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib’in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu. Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından “Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib’in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu” şeklinde duyurdu.

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