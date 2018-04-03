Esad’ın uçakları İdlib’i bombaladı: 2 ölü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları, bu sabah İdlib kırsalında bulunan Eriha kasabasının kalabalık bir alışveriş mahallini bombalayarak, 2 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Suriye’ye ait savaş uçakları, Eriha şehrinde sebze pazarına üç saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Sivil savunma ekipleri, hayatını kaybedenleri enkaz altından çıkarma çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların ise hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Öte yandan, Suriye rejim gücüne ait savaş uçaklarının İdlib’in güneybatı kırsalında Zaviye dağında bulunan Uram el Cevz köyüne hava saldırısı gerçekleştirdiği ve büyük tahribata yol açtığı belirtildi.