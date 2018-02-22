Eşcinsel avukata iğneli tuzak! İlişki için anlaştılar ama...

İstanbul’da yaşayan avukat G.B. isimli bir erkek eğlenmek için bara gitti. Burada 38 yaşındaki G.B. ile tanıştı. Gay olan ikili ilişki yaşamak için anlaştılar.
Bardan birlikte çıkarak G.A.’ya ait olan eve gittiler. İkili eve gittiğinde iddiaya göre G.B. yanında bayıltıcı etkisi olan bir maddeyle G.A.’ya iğne yaptı ve bayılttı. Daha sonra üzerindeki banka kartlarını alarak evden ayrıldı. G.A.’nın hesaplarından toplamda 13 bin TL para çekip ortalıktan kayboldu.
İğnenin etkisiyle 2 gün kendisine gelemeyen G.A. daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan G.B. suçlamaların bir kısmını reddetti. İfadesinde avukatla para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını anlatan G.B., “Evde paramı istedim üzerinde para olmadığını söyledi. Bana kartlarını ve şifrelerini verdi. Kartları aldım para çektim ama fazla çektim. Ama kendisine iğne falan yapmadım” dedi. G.B. ifadesinin ardından kuvvetli suç şüphesi ve somut deliller olduğu belirtilerek ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı. (Gazete Vatan)
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