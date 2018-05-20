Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Polis, bu ilişki ağını araştırdığında kadın kılığına giren Halil İ.'nin eşcinsel olduğunu saptadı. Yapılan bu saptamaların ardından polis, Nizami K.'nin 20 yıl Fidancı ile çatı işi yaptıktan sonra ayrı iş yeri açtığını ancak Fidancı'nın bütün işleri alması nedeniyle iflas ettiğini, bunu da erkek sevgilisine anlatarak onu öldürmesini istediğini ve plan yaptıklarını belirledi.

Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan incelemede şahsın bir gündür kayıp olan ve çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi. İş adamının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra kurulan özel faili meçhul ekibi, 350 güvenlik kamerasını inceleyerek Fidancı'nın otomobiline en son bir kadını aldığını belirledi. Kadını araştıran polis, zanlının kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu ve Kazım Fidancı'nın 20 yıl yanında çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğunu saptadı.

ÖLDÜREBİLMESİ İÇİN CESARET HAPI VERDİ



Polis, yaptığı çalışmada Nizami K. ile Halil İ.'nin Fidancı'yı öldürmek için sosyal medyadan pusu kurduğunu saptadı. Halil İ.'nin kadın kılığına girip sosyal medyadan Fidancı ile iletişime geçip ona randevu verdiği ve adrese kadın kılığında gidip onu bıçakla öldürmeyi planladıkları belirlendi. Kadın kılığında buluşan Halil İ.'nin otomobile binince Fidancı'nın şahsın erkek olduğunu anladığı ve bunun üzerine Halil İ. bıçağı boğazına dayadığı Fidancı'yı göl kenarına getirip, Nizami K.'ye adrese vardıklarını söylediği öğrenildi. Fidancı'yı kalbinden bıçaklayarak öldüren Halil İ.'nin daha sonra olay yerine gelen Nizami K. ile otomobile binip kaçtığı belirlendi. Polis, 350 kamera görüntüsünü inceleyerek zanlıları olaydan 8 ay sonra yakaladı.

"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA PİŞMAN OLDUM"



İfadesinde önce suçlamaları kabul etmeyen Halil İ., daha sonra cinayeti işlediğini, Niyazi K.'nın kendisini azmettirdiğini, onu çok sevdiği için cinayeti işlediğini söyledi. Zanlının, "Cinayeti işledikten sonra ben çok korktum. O anlar hep rüyama geldi. Çok pişman oldum, polise gidip itiraf etmek istedim ama Nizami K. beni tehdit etti. Ben yakalanacağım anı da rüyamda görmüştüm. Hep polis ne zaman gelir diye bekliyordum" dediği öğrenildi.

Tutuklu Nizami K. ise cinayeti azmettirdiğini, ancak katil zanlısının suçlamalarını kabul etmeyerek kendisinin polise gitmek istediğini, Halil İ.'nin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Nizami K., "Beni ilişkimizi eşine söylerim diye tehdit etti, bu nedenle polise gidemedim. Ben en başından beri polise gelip her şeyi anlatmak istedim" dedi.

