Esen Yaman cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 2016 yılında, Esen Yaman'ı (29) tabancayla vurarak, öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, kadının eski eşi Şevket Bayrak'ın (30) yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütalaasında, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde, ilçeye bağlı Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman, apartman girişinde, Serkan Güzelkabaağaç tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Olay sonrası kaçan Güzelkabaağaç, yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Serkan Güzelkabaağaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada, Güzelkabaağaç'ın, 'yaralama' suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıktıktan sonra dönmediği ve firari olduğu belirlendi. Güzelkabaağaç'ın, ayrıca öldürdüğü Esen Yaman'ın eski eşi Şevket Bayrak ile cezaevinden arkadaş olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Güzelkabaağaç hakkında 'tasarlayarak öldürme', Esen Yaman'ın eski eşi Bayrak hakkında ise 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Güzelkabaağaç ve Şevket Bayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Pınar Melli ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, verdiği mütalaada, Yaman'ı öldüren Güzelkabaağaç ile kendisini azmettirdiği öne sürülen Bayrak'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını isteyip, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mütalaadan sonra söz alan sanık Güzelkabaağaç, "Olayı ben gerçekleştirdim. Pişmanlık duyuyorum. Bir anlık sinir ve öfkeyle gerçekleşti. Olayda başkasının suçu yoktur" dedi. Sanıkların avukatları da esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma için ek süre talebini kabul edip, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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