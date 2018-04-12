HABER

Esen Yaman cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 2016 yılında, Esen Yaman'ı (29) tabancayla vurarak, öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, kadının eski eşi Şevket Bayrak'ın (30) yargılanmasına devam edildi.

Esen Yaman cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 2016 yılında, Esen Yaman'ı (29) tabancayla vurarak, öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, kadının eski eşi Şevket Bayrak'ın (30) yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütalaasında, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.
Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde, ilçeye bağlı Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman, apartman girişinde, Serkan Güzelkabaağaç tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Olay sonrası kaçan Güzelkabaağaç, yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Serkan Güzelkabaağaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada, Güzelkabaağaç'ın, 'yaralama' suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıktıktan sonra dönmediği ve firari olduğu belirlendi. Güzelkabaağaç'ın, ayrıca öldürdüğü Esen Yaman'ın eski eşi Şevket Bayrak ile cezaevinden arkadaş olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Güzelkabaağaç hakkında 'tasarlayarak öldürme', Esen Yaman'ın eski eşi Bayrak hakkında ise 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.
İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Güzelkabaağaç ve Şevket Bayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Pınar Melli ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, verdiği mütalaada, Yaman'ı öldüren Güzelkabaağaç ile kendisini azmettirdiği öne sürülen Bayrak'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını isteyip, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mütalaadan sonra söz alan sanık Güzelkabaağaç, "Olayı ben gerçekleştirdim. Pişmanlık duyuyorum. Bir anlık sinir ve öfkeyle gerçekleşti. Olayda başkasının suçu yoktur" dedi. Sanıkların avukatları da esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, savunma için ek süre talebini kabul edip, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Esen Yaman cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılarErdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.