HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Esen Yaman cinayetinde iki sanığa müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde 1.5 yıl önce Esen Yaman’ı (29) tabancayla vurarak öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, genç kadının eski eşi Şevket Bayrak (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Esen Yaman cinayetinde iki sanığa müebbet hapis cezası

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesinde 1.5 yıl önce Esen Yaman’ı (29) tabancayla vurarak öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, genç kadının eski eşi Şevket Bayrak (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman, apartman girişinde Serkan Güzelkabaağaç tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı, ardından tutuklandı. Soruşturmada, Güzelkabaağaç’ın ‘yaralama’ suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi’nden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firari olduğu belirlendi. Öte yandan, öldürdüğü Esen Yaman’ın eski eşi Şevket Bayrak ile de cezaevi arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Güzelkabaağaç hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’ Esen Yaman’ın eski eşi Bayrak hakkında ise ‘Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Güzelkabaağaç ve onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Şevket Bayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Pınar Melli ve tarafların avukatları katıldı. Savcı, geçen duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Yaman’ı öldüren Güzelkabaağaç ile azmettirici olduğunu belirttiği Bayrak'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan Güzelkabaağaç, cinayeti kendisinin işlediğini iddia ederek "Çok pişmanım" dedi. Yaman’ın eski eşi Bayrak ise "Ben kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, iki sanığa da önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezaları müebbet hapis cezasına indirilip, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık Güzelkabağaç ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FOTOĞRAFLI

Esen Yaman cinayetinde iki sanığa müebbet hapis cezası

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildiManisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi
TSK, içinde 35 adet EYP düzeneği bulunan mağarayı imha ettiTSK, içinde 35 adet EYP düzeneği bulunan mağarayı imha etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Diğer Haberler
Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.