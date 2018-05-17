Esen Yaman cinayetinde iki sanığa müebbet hapis cezası

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesinde 1.5 yıl önce Esen Yaman’ı (29) tabancayla vurarak öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, genç kadının eski eşi Şevket Bayrak (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman, apartman girişinde Serkan Güzelkabaağaç tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı, ardından tutuklandı. Soruşturmada, Güzelkabaağaç’ın ‘yaralama’ suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi’nden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firari olduğu belirlendi. Öte yandan, öldürdüğü Esen Yaman’ın eski eşi Şevket Bayrak ile de cezaevi arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Güzelkabaağaç hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’ Esen Yaman’ın eski eşi Bayrak hakkında ise ‘Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Güzelkabaağaç ve onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Şevket Bayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Pınar Melli ve tarafların avukatları katıldı. Savcı, geçen duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Yaman’ı öldüren Güzelkabaağaç ile azmettirici olduğunu belirttiği Bayrak'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan Güzelkabaağaç, cinayeti kendisinin işlediğini iddia ederek "Çok pişmanım" dedi. Yaman’ın eski eşi Bayrak ise "Ben kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, iki sanığa da önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezaları müebbet hapis cezasına indirilip, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık Güzelkabağaç ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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