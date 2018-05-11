Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ESENLER'DE bulunan ilkokul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Okula gelen polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkardı. Okula gelen velilerde öğrencileri alarak evlerine götürdü. Polisin okuldaki incelemesi sürüyor
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