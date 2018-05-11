HABER

Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

ESENLER'DE bulunan ilkokul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ESENLER'DE bulunan ilkokul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Okula gelen polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkardı. Okula gelen velilerde öğrencileri alarak evlerine götürdü. Polisin okuldaki incelemesi sürüyor

fotoğraflı

Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2Esenler'de ilkokula bomba ihbarı-2

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar! Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Tamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladıTamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladı
Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu! Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.