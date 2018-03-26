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Esenler'de  kültürel altyapıya dev yatırımlar yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL,( DHA )-  ESENLER, son 9 yılda kültür altyapısına yapılan dev yatırımlar ile İstanbul'un "kültür  ilçesi" oldu.

Esenler'de  kültürel altyapıya dev yatırımlar yapıldı

İSTANBUL,( DHA )- ESENLER, son 9 yılda kültür altyapısına yapılan dev yatırımlar ile İstanbul'un "kültür ilçesi" oldu. 2009 yılında sadece bir kültür merkezi ve 400 koltuk kapasitesine sahip ilçe, son yıllarda belediyenin yaptığı atılımlarla kültürel anlamda da yeni bir imar sürecine girdi. Koltuk sayısı 9 yılda yüzde 900 büyüdü.

Esenler'de 400 olan koltuk sayısı, iki büyük kültür-sanat merkezi, uluslararası kongre merkezi ve diğer salonlarla birlikte 8 kattan fazla bir artışla 3 bin 650'ye ulaştı.

Geçen 9 yılda şehrin mekansal dönüşümün yanı sıra kültürel dönüşümünü de sağladıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz, şehri hiç bir zaman sadece bir mekan olarak görmedik. Esenler’i, dünyanın en güzel şehri ve bir marka olan İstanbul’la bütünleştirme gayreti içine girdik. Bu anlayışın neticesinde Esenler'de kültürel alanda da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Kültür altyapısına yaptığımız yatırımlarla 9 yılda koltuk sayımızı 400’ten 3 bin 650’ye çıkardık.” dedi.

ETKİNLİKLERE KATILIM 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Koltuk sayısı her geçen yıl artan Esenler'de, düzenlenen etkinlik sayısı da her sezon artıyor. Kültür-sanat sezonlarına Türk-İslam tarihinin önemli fikir ve ilim insanlarının isimlerini veren Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca 7'den 70'e tüm Esenlerlileri birbirinden renkli ve özgün etkinliklerle buluşturuyor. 2017 yılında düzenlenen bin 665 etkinlikte 1 milyondan fazla kişi ağırlandı. Böylece Esenler, kültür programlarına katılım oranlarında bir kez daha İstanbul birincisi oldu.

" SUÇ ORANINI KÜLTÜR İLE AZALTTIK "

Başkan Göksu, “Suç ve suç işleme oranında 2009 yılında ilk üçte olan Esenler, bugün en son sırada bulunuyor. Bu noktaya kültür ve sanatla geldik, insanlara aidiyet bilinci kazandırdık ve geleceğe bakmalarını sağladık. Çünkü biz, kültürel etkinlikleri fantastik ihtiyaç olarak değil, toplumsal inşa olarak görüyoruz. Etkinliklerimiz, her geçen yıl tüm hızıyla ve artarak devam edecek” diye konuştu.

( FOTOĞRAFLI )

Esenler'de kültürel altyapıya dev yatırımlar yapıldıEsenler'de kültürel altyapıya dev yatırımlar yapıldı

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