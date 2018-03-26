Esenler'de  kültürel altyapıya dev yatırımlar yapıldı

İSTANBUL,( DHA )- ESENLER, son 9 yılda kültür altyapısına yapılan dev yatırımlar ile İstanbul'un "kültür ilçesi" oldu. 2009 yılında sadece bir kültür merkezi ve 400 koltuk kapasitesine sahip ilçe, son yıllarda belediyenin yaptığı atılımlarla kültürel anlamda da yeni bir imar sürecine girdi. Koltuk sayısı 9 yılda yüzde 900 büyüdü.

Esenler'de 400 olan koltuk sayısı, iki büyük kültür-sanat merkezi, uluslararası kongre merkezi ve diğer salonlarla birlikte 8 kattan fazla bir artışla 3 bin 650'ye ulaştı.

Geçen 9 yılda şehrin mekansal dönüşümün yanı sıra kültürel dönüşümünü de sağladıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz, şehri hiç bir zaman sadece bir mekan olarak görmedik. Esenler’i, dünyanın en güzel şehri ve bir marka olan İstanbul’la bütünleştirme gayreti içine girdik. Bu anlayışın neticesinde Esenler'de kültürel alanda da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Kültür altyapısına yaptığımız yatırımlarla 9 yılda koltuk sayımızı 400’ten 3 bin 650’ye çıkardık.” dedi.