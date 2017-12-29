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Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 1 ölü 2 yaralı (6)

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 13:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sinan BİLGİLİ -İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kuyumcuda çatışma sürerken yol ortasındaki yaralı soyguncuya yoldan geçen bir sürücü levye attı. Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı.Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı. YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADASoygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti.Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor.Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor.Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor

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