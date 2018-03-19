HABER

Esenler'de market soyan gaspçılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

 ESENLER'de market soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi tutuklandı.  Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir market 10 Şubat'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu.

Esenler'de market soyan gaspçılar yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de market soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi tutuklandı.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir market 10 Şubat'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Ellerinde ise pompalı tüfek ve pala bulunan gaspçılar, müşteriler olduğu sırada girdikleri marketi soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 250 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin gasp sonrasında pompalı tüfek ve palayı attıklarını daha sonra bir minibüse binerek kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri kimliğini belirlediği gasp şüphelilerinin yakalanması için operasyon 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli M.A.(20) ve Y.U.(21) yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, Y.U.'nun ise 'Hırsızlık', Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' ve 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından 6 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. ve Y.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Esenler'de market soyan gaspçılar yakalandıEsenler'de market soyan gaspçılar yakalandıEsenler'de market soyan gaspçılar yakalandıEsenler'de market soyan gaspçılar yakalandı

Tacizci soluğu yine kadının yanında aldıTacizci soluğu yine kadının yanında aldı
Dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldiDikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldi
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.