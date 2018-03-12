Esenler’de su dolu kamyonetin araçların üzerine devrilme anı kamerada

Esenler’de virajı alamayan su dolu kamyonetin otoparktaki araçların üzerine devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenler’de virajı alamayan su dolu bir kamyonet, otoparktaki araçların üzerine devrildi. 4 aracın hasar gördüğü kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde virajı alamayan kamyonet kontrolden çıkarak otoparktaki araçların üzerine devriliyor.
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