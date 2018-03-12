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Esenler’de su yüklü kamyonet otoparktaki araçların üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Esenler’de virajı alamayan su yüklü kamyonet otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi.

Esenler’de virajı alamayan su yüklü kamyonet otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken, otoparkta bulunan 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, otogar yolu Esenler girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 NN 946 plakalı su yüklü kamyonetin sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kamyonet bariyerlere vurduktan sonra hemen yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine de devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada şans eseri başka kimse yara almazken, otoparkta bulunan 5 araç hasar gördü.
Kaza esnasında olay yerine aracını park eden ve kazadan son anda kurtulan Hasbi Şentürk, “Araçtan çıktım kamyon çarptı. Saniyelerle kurtuldum, ben kendi heyecanımdan yaralıya bakamadım” dedi.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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