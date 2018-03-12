HABER

Esenler’de virajı alamayan su dolu bir minibüs, otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kazada 4 araç hasar gördü, minibüs sürücüsü şoför mahalinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

IHAAW154918-ASA/12-03-2018 - Esenler’de virajı alamayan su dolu bir minibüs, otoparktaki araçların üzerine devrildi. 12.03.2018 15:49:18 TSI NNNN

IHAAW154918-ASA/12-03-2018

- Esenler’de virajı alamayan su dolu bir minibüs, otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kazada 4 araç hasar gördü, minibüs sürücüsü şoför mahalinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

12.03.2018 15:49:18 TSI
NNNN

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.