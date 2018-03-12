IHAAW154918-ASA/12-03-2018

- Esenler’de virajı alamayan su dolu bir minibüs, otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kazada 4 araç hasar gördü, minibüs sürücüsü şoför mahalinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

12.03.2018 15:49:18 TSI

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