HABER

Esenler'de yolcu otobüsünde yangın-2

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

ESENLER'DE şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Esenler'de yolcu otobüsünde yangın-2

Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA)
ESENLER'DE şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.
Hal Yolu Otogar istikametinde bir yolcu otobüsünün arka kısmındaki motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Esenler'de yolcu otobüsünde yangın-2Esenler'de yolcu otobüsünde yangın-2

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Mantar topladığı ormanda kayboldu, kalp krizinden öldüMantar topladığı ormanda kayboldu, kalp krizinden öldü
4'üncü kattan düşen Sena bebek, taburcu edildi4'üncü kattan düşen Sena bebek, taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

Gaziantep'te esnaf kavgası: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te esnaf kavgası: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.