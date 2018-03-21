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Esenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 17:38 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın edindiği bilgilere göre, Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında işten çıkarılan iki kadınla ilgili konuşmak için şirkete giden A.B. adlı kişi belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika Esenyurt istanbul silah kavga

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ülkede herkes mafya her gün bi yeri tarıyorlar
esenyurt şu son günlerde esenyurt değil resmen münbiç
ESENYURT demek TEKSAS demek!
silahlananmanin önüne geçemiyorsan. bu tür olayları her gün duyarız. Devlet yeni yasalar düzenlemeli.
kesin alacak verecek davası yıne sosyo ekonomık sıkıntılar var oldukca boyle olaylar fuhuş artacaktır
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