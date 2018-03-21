Esenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın edindiği bilgilere göre, Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında işten çıkarılan iki kadınla ilgili konuşmak için şirkete giden A.B. adlı kişi belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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