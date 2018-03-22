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Esenyurt’ta 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta dün yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanmıştı.

Esenyurt’ta dün yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanmıştı. İddiaya göre bir süre önce kızının çalıştığı iş yerinde tartışma sonrası kovulması Ahmet B. tarafından öfkeyle karşılanmıştı. Dün olay yerine giden Ahmet B., silahla gittiği iş yeri önünde çıkan kavgada İrfan ve Ömer Tepe kardeşleri öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra Ahmet B. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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