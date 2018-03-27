HABER

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Esenyurt’ta 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Esenyurt’ta 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda birçok kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona helikopter, çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Esenyurt’ta daha önceden belirlenen 30 adrese girildi. Girilen adresler ekipler tarafından didik didik arandı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Adreslerde aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

1 / 6

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu
2 / 6

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu
3 / 6

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu
4 / 6

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu
5 / 6

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu
6 / 6

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.