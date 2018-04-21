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Esenyurt’ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

IHAAW171337-ASA/21-04-2018 - Esenyurt’ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. 21.04.2018 17:13:37 TSI NNNN

IHAAW171337-ASA/21-04-2018

- Esenyurt’ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

21.04.2018 17:13:37 TSI
NNNN

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