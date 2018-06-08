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Esenyurt'ta doğal gaz patlaması sonrası yangın : 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta doğalgaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta doğalgaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında lik belirlemelere doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında Suriyeli olduğu belirtilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye alevlere müdahale etti. olayla ilgili inceleme sürüyor.

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