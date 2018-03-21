Esenyurt'ta fabrikada silahlı kavga (1)

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir fabrikada silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede karşı karşıya gelen tarafların bir kez daha kavga ettiği belirtiliyor.