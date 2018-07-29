Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası feci şekilde dövüldü

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

