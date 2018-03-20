IHAAW210551-ASA/20-03-2018

- Esenyurt’ta, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs 3 kişiyi yaraladı. Olay yerine özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

20.03.2018 21:05:51 TSI

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